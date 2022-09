Bagnaia, che errore a Motegi! “Mi sono applaudito per la ca**ata che avevo fatto”

SportFair

Gp del Giappone amaro per Pecco Bagnaia: il ducatista è caduto nel giro finale della gara di Motegi, quando si trovava alle spalle di Quartararo e ha così perso punti preziosi per la lotta al titolo iridato.

“Mi sono applaudito da solo per la cazzata che avevo appena fatto e mi davo del coglione. È stato un GP complicato per la trazione e in cui riuscivo a far bene solo in frenata, ma così mi si è alzata la temperatura della gomma davanti e ci mettevo tanto per abbassarla. Alla fine andavo bene, la mia ambizione era di sorpassare subito Quartararo per poi cercare di prendere anche Vinales, ma è in questi casi che mi accorgo dov’è il mio margine per dover migliorare“, sono queste le prime parole di Bagnaia ai microfoni Sky.

“Ho buttato via dei punti e così non è corretto perché ho sprecato il lavoro della squadra. Devo imparare ad essere più di ghiaccio, per fortuna non ho preso Fabio perché non sarebbe stato giusto: avrei dovuto aspettare e provarci quando ero più vicino. Ecco, l’unica cosa per cui non sono troppo arrabbiato è che per fortuna Aleix ha preso zero punti e anche Fabio era in difficoltà, mentre sono contento per Jack Miller che ha meritato la vittoria“, ha aggiunto il ducatista, adesso a -18 punti dal leader del Mondiale.