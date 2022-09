La MotoGp torna subito in pista! Domenica il Gp della Thailandia: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGP non si ferma! Nonostante il doppio appuntamento Aragon-Motegi, senza paure, i campioni delle due ruote si preparano ad affrontare subito un nuovo round del Motomondiale.

La MotoGp si sposta a Buriram, dove domenica si disputerà il Gp della Thailandia, che non si corre dal 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Pecco Bagnaia andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo l’errore di ieri in Giappone, dove è caduto all’ultimo giro della gara, quando si trovava alle spalle di Quartararo, leader Mondiale, perdendo così punti preziosi per la lotta iridata.

Il francese della Yamaha, invece, cercherà di aumentare il suo vantaggio per avvicinarsi sempre più al secondo titolo mondiale. Occhi puntati anche su Bastianini, Aleix Espargaro e Marc Marquez, che potrebbero essere protagonisti in pista.

Il weekend di gara della Thailandia sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre su Tv8, in chiaro, andrà in onda sabato una sintesi delle qualifiche, in differita, alle 13.45, mentre domenica le gare, sempre in differita, delle tre classi andranno in onda a partire dalle 11.15.

Il programma del Gp della Thailandia

Venerdì 30 settembre

4:00-4:40 – FP1 Moto3

4:55-5:35 – FP1 Moto2

5:50-6:35 – FP1 MotoGP

8:15-8:55 – FP2 Moto3

9:10-9:50 – FP2 Moto2

10:05-10:50 – FP2 MotoGP

Sabato 1 ottobre

4:00-4:40 – FP3 Moto3

4:55-5:35 – FP3 Moto2

4:50-5:35 – FP3 MotoGP

7:35-8:15 – Qualifiche Moto3

8:30-9:10 – Qualifiche Moto2

9:25-9:55 – FP4 MotoGP

10:05-10:45 – Qualifiche MotoGP

Domenica 2 ottobre

5:00-5:10 – Warm-Up Moto3

5:20-5:30 – Warm-Up Moto2

5:40-6:00 – Warm-Up MotoGP

7:00 – Gara Moto3

8:20 – Gara Moto2

10:00 – Gara MotoGP