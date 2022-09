Oggi il matrimonio di Gianmarco Tamberi: Gimbo ha sposato la sua Chiara a Pesaro | VIDEO

SportFair

Gianmarco Tamberi di salti ne ha fatti davvero tanti e importantissimi, ma oggi ha fatto il salto più bello e importante della sua vita: Gimbo, campione olimpico ed Europeo di salto in alto, ha sposato oggi la sua Chiara.

Nel complesso rinascimentale di Villa Imperiale, a Pesaro, Gimbo ha detto sì alla sua Chiara Bontempi, la donna della sua vita, che lo ha sempre supportato nella sua carriera. Gianmarco e Chiara si sono sposati con rito civile in un bellissimo cortile, a sposarli è stato il sindaco Matteo Ricci.

Tra gli invitati al matrimonio spiccano i nomi di Bebe Vio, Filippo Tortu, Barshim e Marcell Jacobs. Non poteva mancare il presidente del Coni Giovanni Malagò, che pochi giorni fa ha partecipato anche alla grande festa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

I festeggiamenti di Gimbo e Chiara proseguono nella stessa villa dove è avvenuto il rito civile questo pomeriggio. I due convoleranno a nozze anche con rito civile, che sarà celebrato in un’altra data, non resa nota, in forma ristretta.