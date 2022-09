Nizza-Colonia in ritardo e poi posticipata: dramma allo stadio, gravissimo un tifoso | VIDEO

SportFair

E’ in corso una giornata importante valida per le competizioni europee, si giocano le partite in Europa e Conference League. Sono in arrivo importanti indicazioni per la classifica. La partita tra Nizza e Colonia non si è giocata, si sono verificati infatti momenti di tensione prima della partita di Conference League.

Nel dettaglio si sono registrati scontri tra tifosi. I primi momenti di tensione già nel pomeriggio: allo stadio le due tifoserie sono arrivate allo scontro, i tifosi tedeschi hanno provato a scavalcare per avvicinarsi ai tifosi avversari e uno di loro è caduto dalla tribuna ed è gravemente ferito. La partita è stata postipata.