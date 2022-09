Nfl, paura per Tagovailoa: in ospedale con lesioni al collo e alla testa | VIDEO

Momenti di grande paura per Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins, costretto al ricovero in ospedale con lesioni al collo e alla testa, come conseguenza di un placcaggio durante la sfida contro i Cincinnati Bengals. Secondo le ultime notizie il giocatore “è cosciente e può muovere gli arti fino alle estremità”. La situazione, fortunatamente, non è preoccupante.

Poco prima dell’intervallo, Tagovailoa era stato placcato alle gambe da un difensore, lo stetunitense è crollato malamente battendo la cervicale, il collo e il cranio. Il personale medico è subito entrato in campo ed è stato applicato un tutore al collo, poi è stato portato via. L’episodio si è verificato a distanza di 4 giorni da un altro brutto infortunio, quando lo stesso Tagovailoa aveva sbattuto violentemente il capo a terra contro i Buffalo Bills.

Prayers up for Miami Dolphins QB #tuatagovailoa.

Tua suffered a head and neck injury on Thumb night.

QB Tua Tagovailoa was taken to the hospital and he was later discharged from the University of Cincinnati Medical Center.

He will fly home with the team.

