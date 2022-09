Napoli stellare, 4-1 e Liverpool umiliato. Il Bayern Monaco è spettacolare, blitz a San Siro contro l’Inter

SportFair

Un Napoli stellare umilia il Liverpool, una delle principali candidate alla vittoria della Champions League. I Reds sono in difficoltà anche in Premier League, anche oggi la squadra ha manifestato evidenti problemi dal punto di vista fisico e tecnico. La squadra di Luciano Spalletti si conferma in un momento magico, è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto e in Champions League è in grado di togliersi tante soddisfazioni.

Spalletti recupera Osimhen dal primo minuto, al suo fianco Kvaratskhelia e Politano. Il Liverpool risponde con Firmino, Salah e Diaz. L’avvio di partita del Napoli è impressionante, i Reds sono già alle corde. I padroni di casa passano subito in vantaggio con un calcio di rigore di Zielinski, poi un altro penalty ma questa volta Osimhen sbaglia. Anguissa trova il raddoppio, poi Osimhen lascia il campo per infortunio. Entra Simeone e l’ex Verona trova il tris. Gli azzurri volano sulle ali dell’entusiasmo e ancora Zielinski chiude i conti. Il gol della bandiera per il Liverpool arriva con Diaz. Finisce 4-1, il Napoli inizia la Champions con il botto.

Stellare anche la prestazione del Bayern Monaco sul campo dell’Inter. I tedeschi hanno disputato una partita di qualità impressionante, i padroni di casa non sono riusciti a pungere con Dzeko e Lautaro Martinez e poi con Correa. Sane è in giornata di grazia e trova il gol del vantaggio al 25′. L’Inter ci prova, ma senza trovare spazio. Il Bayern gioca a favore del possesso palla e al 66′ trova il raddoppio: ancora una grande azione di Sane, autogol sfortunato di D’Ambrosio. La compagine di Inzaghi non ha la forza di reagire, finisce 0-2.