“Napoli pericolosa?” Klopp sbotta contro un giornalista | VIDEO

Si avvicina sempre di più il big match della prima giornata di Champions League, è arrivato il momento del Napoli che dovrà vedersela contro il forte Liverpool. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di un buon inizio di campionato in Serie A, è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. In Champions il percorso si preannuncia insidioso, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per raggiungere gli ottavi.

E’ scoppiata una polemica alla vigilia della partita. Il profilo Twitter dei Reds ha rivolto un appello ai tifosi: “non isolatevi dal punto d’incontro alla Stazione Marittima, evitate il centro della città, potreste essere presi di mira per essere derubati o aggrediti”.

Il tecnico Klopp ha risposto stizzito ad una domanda proprio su questo argomento: “credo che lei stia cercando dei titoli, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi”.