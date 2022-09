E’ il Napoli la favorita allo scudetto: Simeone entra e condanna il Milan alla prima sconfitta

SportFair

E’ grande Napoli in Serie A, al momento forse la principale candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Spalletti è completa, molto forte dal punto di vista qualitativo e con calciatori importanti in tutti i ruoli del campo. Gli azzurri si sono messi in mostra in un campo difficilissimo come quello di San Siro e contro la squadra Campione d’Italia, il Napoli ha giocato con grande personalità e non si è mai accontentato del pareggio.

Il Milan deve rinunciare allo squalificato Leao e si schiera con Giroud, De Ketelaere e Saelemaekers, il tecnico Spalletti risponde con Politano, Kvaratskhelia e Raspadori.

La prima grande occasione è per il Milan, grande tiro di Giroud che trova la risposta di Meret e la traversa. Ancora una bella manovra dei padroni di casa, poi il portiere azzurro salva ancora su Krunic. Si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita si sblocca a favore del Napoli, Dest entra sul piede di Kvaratskhelia in area e Politano non sbaglia dal dischetto. La reazione del Milan è immediata e il pareggio arriva con il solito Giroud.

Spalletti si gioca la carta Simeone per Raspadori, è proprio il Cholito a decidere il match con un perfetto colpo di testa che supera Maignan. Il Milan non ha la forza di reagire, finisce 1-2. Il Napoli si è confermata la favorita alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri al primo posto in classifica con l’Atalanta, a quota 17 punti.