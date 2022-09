Nakagami si prende il warm up del Gp di Aragon: Bagnaia fuori dalla top 10

SportFair

E’ ricominciata l’attivitià in pista sul circuto di Aragon, dove questo pomeriggio andrà in scena un nuovo round del Motomondiale. Ieri Pecco Bagnaia ha conquistato una splendida pole position, ma questa mattina non è riuscito a far meglio dell’11° tempo.

E’ Nakagami il migliore del warm up del Gp di Aragon, seguito da Bastianini e Zarco. Quarto invece un buon Maverick Vinales, che si lascia alle spalle Marc Marquez, rientrato alle gare dopo l’intervento al braccio.

Ottavo Fabio Quartararo, leader del Mondiale, mentre Bagnaia è appena fuori dalla top-10.