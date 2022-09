Nadal ko, riflessioni in corso sul futuro: “ho bisogno di fare un passo indietro, non so quando tornerò”

SportFair

Rafael Nadal è reduce da una sorprendente eliminazione al torneo Us Open di tennis, lo spagnolo è stato sconfitto da Tiafoe al termine di una partita ben condotta dallo statunitense. Il torneo ha perso uno dei principali protagonisti, Nadal ha pagato una condizione fisica ancora pessima, in particolar ha accusato altri problemi fisici. Tiafoe ha fatto la differenza dal punto di vista fisico, lo spagnolo non è riuscito a mettere in mostra la qualità tecnica.

Sono in corso valutazioni sul futuro di Nadal. Gli ultimi appuntamenti sono stati condizionati dagli infortuni, lo spagnolo non sembra più in grado di fare la differenza come una volta. La conferma è arrivata direttamente dal 36enne che ha analizzato la sconfitta contro Tiafoe.

“Ho affrontato un giocatore che era migliore di me. Ed è per questo che ho un aereo per tornare a casa. Ho bisogno di fare un passo indietro. Ho bisogno di sistemare le cose, la mia vita e non so quando tornerò. Cercherò di essere pronto mentalmente quando sentirò di essere pronto per competere di nuovo”.