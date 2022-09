Federer dice addio al tennis, il commovente omaggio di Nadal: “avrei voluto che questo momento non arrivasse mai”

Roger Federer ha annunciato oggi pomeriggio il suo addio al tennis. Una notizia che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, ma che non avrebbe mai trovato nessuno pronto, nè adesso, nè tra 10 anni.

Quando un grande come Federer appendela racchetta al chiodo lascia un vuoto incolmabile. In tantissimi hanno reso omaggio al tennista elvetico e tra i tanti messaggi ch ehanno commosso di più c’è quello di Rafa Nadal: “caro Roger, mio amico e rivale. Avrei voluto che questo momento non arrivasse mai. È un giorno triste per me personalmente e per gli sportivi di tutto il mondo. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Ne avremo ancora tanti da passare insieme in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra alla LaverCup“, ha scritto sui social il maiorchino.