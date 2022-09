Nadal e le emozioni alla Laver Cup: “non volevo piangere”, poi il racconto della telefonata di Federer

SportFair

E’ terminata ieri, con la storica vittoria del “Mondo”, la Laver Cup 2022. Un weekend ricco di emozioni per l’ultimo evento e l’ultima partita in carriera di Roger Federer, che ha da poco annunciato il suo ritiro.

Lo svizzero ha giocato in doppio con Nadal venerdì sera e poi ha supportato tutto il suo team dalla panchina. Non ha potuto fare altrettanto il maiorchino, rientrato a casa per una serie di motivazioni dopo essere stato a Londra solo per omaggiare il suo rivale-amico.

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Nadal commosso, in lacrime in panchina, mano nella mano con Federer. Proprio delle sue lacrime ha parlato Nadal in un’intervista a Radioestadio Noche de Onda Cero: “l’emozione è già svanita. Sono a casa da due giorni, ho seguito il resto della gara in tv. Sono stati momenti belli, eccitanti ma anche tristi. Era una combinazione di sentimenti. Ti senti anche emozionato e motivato a giocare la partita, nervoso, perché è stato un momento speciale, e anche soddisfatto per aver potuto giocare e far parte di questo momento storico. Una delle più grandi icone della storia dello sport se ne sta andando e alla fine lo vivi con tristezza. Se ne va qualcuno che penso abbia intrattenuto, emozionato e ispirato molte persone nel mondo e, in qualche modo, ne faccio parte”.

Le lacrime con Federer? “La verità è che ricordo a malapena quel momento, se devo essere sincero. Non ho visto le foto. Erano tempi difficili perché nemmeno io volevo piangere. È un momento in cui lui è già lì e io sono una persona sensibile e in quel momento vederlo così emozionato mi ha reso le cose difficili. È sempre stata una sana rivalità, in tutto e per tutto, dall’inizio di tutto, dalla prima partita nel 2004 a Miami, quando non ero ancora un rivale, ma da quel momento abbiamo avuto un buon feeling. Ci siamo incontrati nel 2002 a Wimbledon a casa di Nike e da quel momento in poi conosciamo già tutta la storia. Per me è una persona molto importante nella mia vita professionale per tutto ciò che ha significato per me nella mia carriera. È una persona che mi ha sempre ispirato, ho imparato cose da lui, mi ha aiutato a progredire nella mia vita sportiva. Se ne va qualcuno con cui si è creato un forte legame negli ultimi 10-12 anni. Abbiamo vissuto tante cose insieme. Abbiamo fatto molte cose che credo siano buone per lo sport e molte di queste le ho condivise con lui sia dentro che fuori pista. Ci sono stati momenti difficili, ma anche belli. Alla fine resta il ricordo di qualcuno che è irripetibile per ciò che ha fatto e per come lo ha fatto. Con eleganza, maestà e molto elegante anche a livello umano”.

“Roger sapeva che ero in una situazione difficile e che la mia presenza in Laver Cup sembrava quasi impossibile. Ha annunciato il suo ritiro ma dieci giorni prima mi ha chiamato per dirmi che sarebbe successo e io non l’ho detto a nessuno perché so che sono cose che non possono venire fuori da lì, che mi dice con totale sicurezza. È stata una conversazione difficile. Abbiamo passato circa 15 minuti a parlare di come era andato tutto ed è stato onesto con me su tutte le cose che sarebbero successe e il motivo delle sue decisioni. Quello di cui abbiamo parlato lo tengo per me ma lui mi ha detto ‘Mi piacerebbe se tu potessi venire, so che sei in una situazione difficile ma se la situazione lo consente, mi piacerebbe averti al mio fianco in campo’ . A quel tempo penso che non fosse sicuro al 100% di poter giocare. Abbiamo parlato ancora, mi ha detto che aveva bisogno di me per fare il doppio e alla fine ho avuto la fortuna di condividere quel momento. Per me, che abbia voluto trascorrere quel momento con me è stato un grande onore. Se per lui era già importante, per me a livello personale è diventato molto più importante e speciale”, ha concluso Nadal.