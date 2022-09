Nadal ed il bellissimo gesto nei confronti di Federer, in campo anche con qualche difficoltà: “non sto bene”

SportFair

Le immagini di Federer e Nadal, in lacrime in panchina, mano nella mano, dopo l’ultima partita di Re Roger, hanno fatto il giro del mondo e hanno commosso davvero tutti.

Il maiorchino, sceso in campo solo per onorare il suo rivale e amico, non è riuscito a trattenere le lacrime dimostrando un forte attaccamento al collega svizzero, che tanto ha dato al mondo del tennis.

Una grande dimostrazione, quella di Nadal, che non solo ha pianto per Federer, ma è tornato in campo solo ed esclusivamente per lui. A fine serata, infatti, Nadal ha ammesso che non continuerà a giocare in questa edizione della Laver Cup, per problemi fisici.

“Non sto bene, non sto bene. La verità è che sono state settimane difficili in questo senso. Poche, pochissime ore di sonno, un po’ di stress in generale, situazioni un po’ più complicate del solito in casa. E, beh, ho dovuto affrontare tutto questo, che è una pressione diversa da quella a cui sei abituato nella vita professionale. Ma bene, per fortuna va tutto bene e siamo molto più sereni. E in quel senso, beh, sono potuto venire qui, che per me era la cosa più importante. Non giocherò ancora alla Laver Cup 2022“, ha ammesso il maiorchino.