Musetti fa la voce grossa a Sofia: vittoria senza problemi contro Struff e semifinale conquistata

SportFair

Lorenzo Musetti torna su altissimi livelli e stacca il pass per la semifinale del torneo di Sofia. L’azzurro ha affrontato nella gara dei quarti di finale Jan-Lennard Struff e la differenza in campo dal punto di vista tecnico è stata netta. Solo il primo set è stato equilibrato, poi l’italiano ha preso il largo.

Partenza fortissima del tedesco che si porta sul risultato di 3-0 e sembra indirizzare il match. La reazione di Musetti è da grande giocatore, recupera subito il break e il primo set si decide al tie-break: vince l’azzurro. Musetti domina nel secondo set e Struff non è in grado di reagire, il risultato di 1-6 del secondo set non lascia dubbi. Nel prossimo match Musetti dovrà vedersela contro lo svizzero Huesler.