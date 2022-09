Musetti regala la prima vittoria all’Italia contro la Croazia in Coppa Davis: netto successo contro Gojo

SportFair

E’ andato il scena il primo match della sfida tra Italia e Croazia, valido per la Coppa Davis. E’ sceso in campo Lorenzo Musetti, l’azzurro è stato protagonista di una grandissima prestazione contro Borna Gojo, il croato non è stato mai in grado di entrare in partita contro un avversario superiore dal punto di vista tecnico. Musetti ha confermato tutte le qualità, soprattutto nel secondo set.

Il primo set è equilibrato, Musetti conquista il break sul 2-2 e poi controlla per il definitivo 6-4. Nel secondo set si registra il dominio dell’azzurro che conquista subito due break in avvio e chiude con un netto 6-2. L’Italia si porta in vantaggio sulla Croazia, adesso in campo Berrettini contro Coric.