Musetti, ancora una rimonta! Brouwer sconfitto in 4 set: l’azzurro ai 16esimi agli US Open

Lorenzo Musetti, così come Jannik Sinner, avanza agli US Open. Il tennista italiano, numero 30 al mondo, è stato autore di un’altra rimonta oggi nello Slam statunitense in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York.

Dopo aver perso il primo set contro Brower, Musetti è riuscito a reagire e ribaltare l’olandese, portando a casa la vittoria. Musetti ha trionfato dopo due ore e 27 minuti di gioco, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-2. L’azzurro attende adesso di sapere chi tra Hurkacz e Ivashka sarà il suo prossimo avversario.