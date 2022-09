MotoGP, le qualifiche in grande ritardo: la situazione del GP del Giappone

SportFair

Si corre un nuovo appuntamento del campionato di MotoGP, è attesa per il gran premio del Giappone a Motegi. La stagione è entrata nella fase decisiva, Bagnaia è in grande spolvero e nelle ultime gare è riuscito ad accorciare moltissimo il distacco sul leader del Mondiale Quartararo. Nell’ultima gara l’italiano della Ducati ha chiuso al secondo posto ad Aragon, alle spalle di Bastianini.

Nel frattempo le condizioni per le qualifiche sono al limite. Continua a piovere a Motegi, la Safety Car è in pista per verificare le condizioni di sicurezza. Il programma si è fermato durante le qualifiche della Moto2, poi la bandiera rossa. La situazione è in continua evoluzione, negli ultimi minuti è migliorata. La sessione di Moto2 potrebbe ripartire a breve, poi la MotoGP. La partenza è al momento prevista alle 9.