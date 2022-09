MotoGP, la griglia di partenza ad Aragon: Bagnaia è inarrestabile

SportFair

E’ un momento magico per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati ha conquistato una fantastica pole position ad Aragon ed è il principale candidato alla vittoria del gran premio. Alle sue spalle partirà Miller, in grande spolvero anche nei turni precedenti di prove. Terzo un ottimo Bastianini, in grado di confermarsi possibile outsider.

Al quarto posto Espargaro, reduce da un periodo altalenante. In quinta posizione Zarco, solo sesto Quartararo. Il leader del Mondiale è sempre più in difficoltà e il distacco in classifica generale rischia di azzerarsi. Settimo Bezzecchi.

La griglia di partenza ad Aragon

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Miller, 3. Bastianini

2ª fila: 4. Espargaro, 5. Zarco, 6. Quartararo

3ª fila: 7. Bezzecchi, 8. Martin, 9. Rins

4ª fila: 10. Binder, 11. Oliveira, 12. Nakagami

5ª fila: 13. Marquez, 14. Marini, 15. Di Giannantonio