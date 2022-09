MotoGP, la classifica piloti dopo il GP di San Marino: Bagnaia vicinissimo alla vetta

SportFair

Il gran premio di San Marino ha confermato la forza della Ducati e Pecco Bagnaia, il pilota italiano ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ed è in grado di diventare il principale candidato per la vittoria del titolo Mondiale. Bagnaia ha vinto in volata contro un altro italiano, Bastianini. Al terzo posto Vinales, ottimo Marini al quarto posto. Solo quinto Quartararo, sesto Espargaro.

La classifica piloti di MotoGP è sempre più interessante. Fabio Quartararo è ancora il leader, ma Bagnaia si è avvicinato tantissimo: i punti di distacco sono appena 30. Il pilota della Ducati ha conquistato la seconda posizione, terzo Espargaro.

La classifica MotoGP dopo San Marino

1. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha – 211 punti

2. Francesco Bagnaia, Lenovo Team Ducati – 181

3. Aleix Espargaro, Aprilia – 178

4. Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Ducati – 138

5. Johann Zarco, Prima Pramac Racing Ducati – 125

6. Jack Miller, Ducati Lenovo Team Ducati – 123

7. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing KTM – 115

8. Maverick Viñales, Aprilia Racing Aprilia – 101

9. Alex Rins, Team SUZUKI ECSTAR Suzuki – 101

10. Jorge Martin, Prima Pramac Racing Ducati – 94

11. Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing KTM – 90

12. Luca Marini, Mooney VR46 Racing Team Ducati – 82

13. Joan Mir, Team SUZUKI ECSTAR Suzuki – 77

14. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team Ducati – 68

15. Marc Marquez, Repsol Honda Team Honda – 60