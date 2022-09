E’ morta la Regina Elisabetta: la decisione della Premier League per la prossima giornata

SportFair

E’ morta la regina Elisabetta. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: “sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”.

Sono arrivate anche le prime reazioni dal mondo del calcio. Il periodo di lutto durerà dieci giorni, fino ai funerali. In questo periodo verranno rinviati gli eventi sportivi e, con molta probabilità, non si giocherà in Premier League nel prossimo weekend.

“Il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo e da lì a Londra”, si legge in una nota di Adnkronos.