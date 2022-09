Mondiali di pallavolo, l’Italia affronta Cuba agli ottavi: ufficializzati giorni e orari

SportFair

La Federazione Mondiale ha ufficializzato giorni e orari di gioco degli ottavi di finale. Gli azzurri, che come noto affronteranno Cuba, scenderanno in campo sabato 3 settembre alle ore 21.15

Le squadre che dovranno cambiare sede di gioco lo faranno nella odierna, giovedì 1 settembre.

Classifica finale prima fase:

1. Polonia

2. Slovenia

3. Italia

4. Serbia

5. Brasile

6. Francia

7. Olanda

8. USA

9. Turchia

10. Ucraina

11. Giappone

12. Iran

13. Argentina

14. Cuba

15. Germania

16. Tunisia

Formazioni eliminate: Cina, Portorico, Camerun, Qatar, Bulgaria, Egitto, Messico, Canada.

Programma seconda fase

Questo lo schema degli accoppiamenti degli ottavi di finale:

3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 Gliwice ore 17:30: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 Gliwice ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I quarti di finali si disputeranno sempre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) il 7 e l’8 settembre.

Questo lo schema degli accoppiamenti

Quarto di finale 1: vincente 1 vs 16 e vincente 8 vs 9

Quarto di finale 2: vincente 4 vs 13 e vincente 5 vs 12

Quarto di finale 3: vincente 2 vs 15 e vincente 7 vs 10

Quarto di finale 4: vincente 3 vs 14 e vincente 6 vs 11

Quarti di finale, Lubiana (SLO): 7 settembre, ore 18 e 21

Quarti di finale, Gliwice (POL) 8 settembre, ore 17.30 e 21

Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.