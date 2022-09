Mondiali di pallavolo femminile: Mazzanti ha scelto le 14 azzurre per la rassegna iridata

SportFair

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre che prenderanno parte al Campionato del Mondo 2022, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.

Le atlete convocate sono le stesse che hanno vinto le Finals della Volleyball Nations League 2022 e rappresentano il gruppo base sul quale il ct italiano ha lavorato per tutta la stagione.

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov;

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari;

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor;

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio;

Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.



“Queste sono le giocatrici che hanno lavorato per tutta l’estate e vinto la Volleyball Nations League 2022 – le parole del ct Davide Mazzanti – un gruppo quindi che si conosce molto bene. Ci tengo a ringraziare Alice Degradi che ha lavorato con grande impegno e ci ha aiutato nell’ultimo periodo di preparazione.

Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi, abbiamo alternato tanti allenamenti a delle amichevoli. Nel torneo di Napoli si è vista una squadra in crescita, capace di reagire alle diverse difficoltà, che è normale incontrare quando affronti formazioni di alto livello. Conosciamo bene la formula del Mondiale, l’unica novità sono i quarti di finale, una competizione lunga con delle difficoltà crescenti e di conseguenza ci sarà la necessità di migliorare partita dopo partita.

Abbiamo tanta voglia di iniziare questa nuova avventura, come sempre faremo il massimo per portare in alto i colori dell’Italia”.

La nazionale femminile si radunerà nel pomeriggio di lunedì 19 settembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti e martedì mattina partirà dall’aeroporto di Fiumicino per l’Olanda. Le campionesse d’Europa sono inserite nella Pool A, che si disputerà ad Arnhem, insieme a: Olanda, Kenya, Belgio, Portorico e Camerun. L’Italia esordirà sabato 24 settembre con la formazione camerunense (ore 15).



Questo l’elenco delle azzurre con i numeri di maglia per il Campionato Mondiale femminile 2022:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.