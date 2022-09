E’ vero Milan anche in Champions League: tre gol alla Dinamo Zagabria e messaggio al Chelsea

SportFair

Tre punti importantissimi, per la classifica e il morale. Il Milan riscatta il pareggio all’esordio in Champions League contro il Salisburgo e conquista il successo nel match di San Siro contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Stefano Pioli sale a quota 4 punti e la classifica è molto interessante, la prossima partita in trasferta contro il Chelsea sarà fondamentale per definire le gerarchie del girone. Il Milan continua a confermare grande qualità, gli ospiti hanno giocato con coraggio e la partita si è riaperta solo grazie ad una grande giocata.

Pioli si schiera con Leao, Diaz, Saelemaekers e Giroud, gli ospiti rispondono con Orsic e Petkovic. Partenza sprint del Milan, subito tante occasioni ma il match non si sblocca. Alla fine del primo tempo la prima svolta: Sutalo stende Leao, dal dischetto Giroud non sbaglia. Nel secondo tempo subito il raddoppio del Milan, ancora una grande azione di Leao e Saelemaekers è bravissimo nell’inserimento.

La Dinamo Zagabria riapre la partita con una grande azione, magia di Petkovic e Orsic accorcia. Al 77′ il tris di Pobega, un sogno che si realizza per il centrocampista. Finisce 3-1, il Milan mette un mattonicino verso la qualificazione, il Chelsea è avvisato.