Milan-Inter, nervi tesi tra Calhanoglu e Theo Hernandez: il mancato saluto e lo schiaffo | VIDEO

Emozioni e scintille nel derby di Serie A tra Milan e Inter. La gara del massimo campionato italiano si è conclusa sul risultato di 3-2 a favore dei rossoneri che si confermano sempre più candidati allo scudetto. E’ stata una bella partita, di grande intensità e che ha regalato cinque gol e buone giocate.

La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Brozovic, poi si registra la reazione dei rossoneri con il solito Leao. La compagine di Stefano Pioli scappa con Giroud e ancora Leao, l’Inter prova a rientrare in partita con Dzeko ma l’assalto nerazzurro viene fermato da uno strepitoso Maignan.

Si sono registrati anche momenti di grande tensione, in particolar modo per la presenza in campo dell’ex Calhanoglu. La prestazione del turco non è stata positiva, in più un episodio non è passato inosservato. Nervi tesi prima della partita: durante il saluto iniziale Calhanoglu si è rifiutato di dare la mano all’ex compagno Theo Hernandez che non l’ha presa bene e gli ha rifilato uno schiaffo in testa. Il turco ha reagito strattonando la tuta del milanista, poi qualche parolina a distanza.