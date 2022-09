Mihajlovic torna a Bologna: l’omaggio della Curva al tecnico serbo | VIDEO

SportFair

Il legame tra Sinisa Mihajlovic e Bologna sarà per sempre fortissimo. E’ stato un rapporto che ha regalato tante soddisfazioni in campo ed è stato speciale anche fuori dal rettangolo di gioco per la vicenda personale dell’allenatore serbo. Il rendimento della squadra con Mihajlovic è stato di ottimo livello, l’allenatore è riuscito a conquistare salvezze tranquille. L’avvio del campionato in corso è stato altalenante, la dirigenza ha deciso per l’esonero.

Il ribaltone in panchina in casa rossoblu ha scatenato qualche motivo di discussione, l’esonero è stato considerato fuori luogo anche per le modalità e i tempi. Mihajlovic continua la battaglia contro la leucemia, gli ultimi mesi sono stati difficili ma adesso sembra in netta ripresa. Nel frattempo è tornato nella sua Bologna ed è stato abbracciato dai tifosi rossoblu. Il serbo è stato omaggiato con una targa e una bandiera della Serbia “che dall’inizio del tuo percorso abbiamo portato in giro per tutta Italia e abbiamo pensato di regalartela con le nostre firme”. Sinisa ha risposto: “di serbi non ce ne sono più qui, quindi posso portarmela a casa…”.