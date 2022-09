Max Verstappen campione del mondo a Singapore se…: tutte le combinazioni

SportFair

Max Verstappen ha conquistato ieri un’altra splendida vittoria, festeggiando davanti al pubblico italiano sul podio di Monza. L’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle Leclerc e Russell e ha portato a casa un ricco bottino di punti, che lo avvicinano sempre più al suo secondo titolo iridato.

Verstappen, infatti, potrebbe confermarsi campione già al prossimo round della stagione, in programma il 2 ottobre a Singapore: per festeggiare già al prossimo appuntamento, però, bisogna che avvenga una combinazione di eventi.

Quel che è certo è che Verstappen, per confermarsi campione già a Singapore, deve vincere, e sperare che gli altri contendenti a titolo, Leclerc, Perez e Russell, non riescano a far bene.

L’olandese, quindi, oltre che guardare al suo risultato, deve osservare quelli di altri tre piloti e per questo è difficile che Verstappen possa mettere le mani sul titolo già al prossimo round. Difficile, ma non impossibile.

Max Verstappen campione del mondo a Singapore se…

– chiude la gara al primo posto, con giro veloce, e Leclerc finisce 9° o peggio, Perez non fa meglio del 4° posto e Russell non fa meglio del 2°

– chiude la gara primo e Leclerc chiude nono senza giro veloce, Perez non fa meglio di 4° e Russell meglio di 2°

– vince la gara e Leclerc non fa meglio del 10° posto

– se chiude al secondo posto è tutto rimandato al Giappone