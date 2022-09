Maurizio Sarri non risparmia nessuno: “non abbiamo avuto umiltà, livello di presunzione immenso”

SportFair

Serata amara, amarissima, quella di ieri per la Lazio e tutti i suoi tifosi. I biancocelesti hanno subito una pesante sconfitta in Europa League, cedendo per 5-1 al Midtjylland.

A fine partita Maurizio Sarri non ha risparmiato nessuno: “è stata la Lazio che si è vista a Verona, a Bologna l’anno scorso. È stata la Lazio che purtroppo non si presenta in campo e fa questo tipo di partita e in Europa fa ancora più male. Non abbiamo avuto umiltà. Pensavamo che fosse una partita che avremmo potuto mettere a posto, prima o poi. Con questa mentalità non si può vincere in Europa“, le parole del tecnico ai microfoni Sky.

“La responsabilità è la mia, poi con i giocatori me la vedrò io. Vorrò una spiegazione: è tre giorni che diciamo di venire qui umili, invece ho visto un livello di presunzione immenso. Giocavamo fermi, a basso ritmo, come una squadra che sta gestendo un 4-0 a favore. Qualcuno che all’interno del gruppo insinua questo germe c’è per forza. Non vorrei passasse il messaggio del germe nel senso che c’è una testa malata. Germe nel senso che qualcuno possa trasmettere questo indipendemente dalla sua volonta. Che ci sia una trasmissione involontaria“, ha aggiunto.