Massimo Mauro scatena la bufera: “Var introdotto per punire la Juventus” | VIDEO

SportFair

E’ sempre più bufera sulla partita del campionato di Serie A tra Juventus e Salernitana. La gara della sesta giornata si è conclusa sul risultato di 2-2, continua il momento deludente della squadra di Massimiliano Allegri. Partenza sprint della compagine di Davide Nicola che si porta in doppio vantaggio con i gol di Candreva e il rigore di Piatek, nella ripresa la reazione dei bianconeri con i gol di Bremer e Bonucci.

A tempo quasi scaduto l’episodio che ha scatenato il caso: Milik sigla di testa il gol del vantaggio, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Bonucci. Il gol è però regolare, il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco e la svista è stata clamorosa.

Al termine della partita si sono registrate le proteste dei bianconeri, l’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro è stato durissimo in diretta tv: “nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica dell’altro giorno è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio”.

Poi la frase che ha scatenato le reazioni: “ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var la Juve vince quattro scudetti consecutivi quindi tutti hanno capito che vince la più forte”. La risposta di Ivan Zazzaroni non si fa attendere: “eh certo, in Inghilterra e in Germania volevano punire la Juventus”.