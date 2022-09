Marquez torna in gara 110 giorni dopo l’ultima volta: l’annuncio di Honda

SportFair

La notizia era nell’aria: la partecipazione ai test di Misano e gli ulteriori test in pista facevano pensare ad un ritorno alle gare di Marc Marquez e così sarà.

Honda ha diramato poco fa un comunicato col quale annuncia che lo spagnolo tornerà in gara ad Aragon, questo weekend.

“Dopo aver completato una fruttuosa due giorni di test a Misano e aver proseguito un intenso allenamento a casa, Marquez e il Team Repsol Honda hanno fissato una data per il suo ritorno: il Gran Premio di Aragon. 110 giorni dopo aver corso l’ultima volta una MotoGP al Gran Premio d’Italia il 29 maggio, Marc Marquez tornerà in gara al Gran Premio di Aragon. Da quando ha subito con successo una quarta operazione all’omero destro, l’otto volte campione del mondo ha seguito la rigida guida del suo team medico per facilitare un completo recupero. Dopo numerosi controlli, consulenze e test, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti del recupero effettuato e il #93 farà ora il passo successivo nella sua riabilitazione: il ritorno alle competizioni“, si legge nella nota.

“L’obiettivo del fine settimana sarà continuare a migliorare la forma fisica della bici di Marquez e valutare le sue prestazioni durante l’intensità di un weekend e di una gara del Gran Premio. Nato a Cervera, il MotorLand Aragon può davvero essere considerato un circuito di casa per Marquez e i tifosi di casa hanno sempre contribuito a sostenere le sue prestazioni in pista“, ha concluso.