Strepitoso Marquez, è in pole position a Motegi! Bagnaia e Quartararo in difficoltà sul bagnato, cade Bastianini

Si sono concluse le qualifiche del GP del Giappone a Motegi, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Le ultime sessioni sono state condizionate dalla pioggia, le qualifiche di MotoGP sono iniziate con netto ritardo e sono state a rischio. La stagione è entrata nella fase decisiva, si preannuncia un duello fino alla fine tra Bagnaia e Quartararo per la vittoria del Mondiale, ma anche Espargaro e Bastianini sono tornati in corsa.

Le ultime gare sono state tutte a favore del pilota italiano della Ducati, mentre Quartararo sembra un po’ in difficoltà. In avvio subito una tegola per Bastianini, una caduta ha condizionato la griglia di partenza. Marc Marquez ha conquistato una strepitosa pole positione, poi Zarco e Binder. In difficoltà sul bagnato Quartararo e Bagnaia, rispettivamente 9° e 12°.

La griglia di partenza a Motegi

1ª fila: 1. Marquez, 2. Zarco, 3. Binder

2ª fila: 4. Vinales, 5. Martin, 6. A. Espargaro

3ª fila: 7. Miller, 8. Oliveira, 9. Quartararo

4ª fila: 10. Marini, 11. Espargaro, 12. Bagnaia