Marquez in pista ai test di Misano: “guiderà la Honda RC213V”

SportFair

La notizia era nell’aria, lui stava lavorando da tempo per questo obiettivo importante e finalmente lo ha raggiunto: Marc Marquez sarà in pista ai test di Misano.

Ad annunciarlo è stato il team Honda, che confida nello spagnolo per trovare soluzioni per il resto della stagione e i prossimi Mondiali. Lo spagnolo era tornato in sella ad una Honda, la CBR600RR ad Aragon solo pochi giorni fa per testare la sua condizione.

“Soddisfatto dello stato del suo braccio destro, Marc viaggerà a Misano con l’intenzione di guidare la Honda RC213V nei test che faranno seguito alla gara. Dopo due test positivi in sella a una Honda CBR600RR al Circuito di Motorland Aragon il 31 agosto e il 2 settembre, Marquez ha acquisito preziose informazioni sulle condizioni del suo braccio. con le informazioni ottenute e soddisfatto dell’evoluzione del suo omero destro, Marquez viaggerà al GP di San Marino con l’intenzione di continuare a mettere alla prova la sua condizione fisica in sella alla sua Honda RC213V durante i test della MotoGP che si svolgeranno dopo la gara. L’otto volte campione del mondo arriverà a Misano venerdì pomeriggio per osservare e lavorare insieme al team HRC prima di scendere in pista martedì”, questa la nota di Honda.