Lotito eletto senatore: il precedente legato alla Roma che scatena i tifosi della Lazio

Claudio Lotito si è sempre dimostrato uno dei migliori presidenti del panorama calcistico. Guida la Lazio con grandi successi, era riuscito a riportare in Serie A anche la Salernitana. Il percorso alla guida del club biancoceleste è stato di altissimo livello, sono stati raggiunti ottimi risultati dal punto di vista sportivo ed economico. La stagione si è aperta con buoni risultati, la squadra di Sarri è in corsa in campionato e in Europa.

Nel frattempo è arrivato un nuovo incarico per Claudio Lotito: è stato eletto senatore. Il numero uno biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise come candidato di centrodestra.

Il risultato è interessante anche dal punto di vista sportivo, almeno secondo i precedenti. E i tifosi della Lazio si stropicciano gli occhi. Quando Dino Viola fu eletto senatore, la Roma vinse lo scudetto: era il 1983 e il proprietario giallorosso era un uomo della Democrazia Cristiana.

“Ho messo in questa campagna elettorale cuore e passione, non tradirò la fiducia dei molisani”, sono state le prime parole di Claudio Lotito.