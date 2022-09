Lorenzo Insigne lontano dal gioco per “delicata situazione familiare”: il dramma che ha colpito la famiglia del calciatore italiano

SportFair

La voce era nell’aria da qualche giorno, ma ancora non è arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati o di qualche loro caro. Adesso, però, sono sempre più numerosi i siti e giornali che riportano la notizia che spiega l’assenza di Lorenzo Insigne dal campo da gioco.

Il Toronto FC aveva spiegato lo scorso 8 settembre che il calciatore napoletano stava affrontando “una delicata situazione familiare” e che per questo motivo noo sarebbe stato presente con i compagni in allenamento e che il suo compagno e amico Criscito sarebbe stato al suo fianco. Questa nota del club ha da subito fatto pensare a qualcosa di grave, ad un dolore tremendo: sembra infatti che Genny Darone, moglie di Insigne, abbia perso il bambino che aspettava da sei mesi. Era stato proprio Insigne, padre già di Carmine e Christina, nati nel 2013 e 2015, ad annunciare la gravidanza, con un’esultanza speciale. Poi il dramma. Si presume che per lo stesso motivo Insigne non sia tra i convocati di Mancini per gli impegni di Nations League.