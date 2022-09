L’Open d’Italia parla italiano! Il baby Dossi protagonista a soli 11 anni nello special event “The 5th Junior Road to the 2023 Ryder Cup”

Il baby Dossi, a soli 11 anni, e il mondo del golf già scommette su di lui. “Questo sport non mi stanca. Anzi, mi dà sempre nuovi stimoli. E in coppia con papà vinco sempre“.



Con una maturità sorprendente per la sua giovane età ed un’attitudine positiva che lo spinge ad imparare il più possibile da ogni gara e da ogni avversario, Gabriele ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità. Lo hanno definito enfant prodige, ma quel suo talento innato è anche sudato sui green bresciani negli innumerevoli allenamenti dopo scuola.

“Gabbo – come lo chiamano tutti – ha la volontà che contraddistingue i campioni.” dice Simone Marroccu di DSF.Sport Management di Brescia che ha creduto nelle potenzialità del piccolo campione.

Il Campioncino di golf tesserato al Golf Club Campodoglio di Chiari (BS) ha colleziona un altro ottimo piazzamento di squadra nella prestigiosa “The 5th Junior Road to the 2023 Ryder Cup”, special event del 79° Open d’Italia che si è svolto domenica 18 settembre presso il Marco Simone Golf Club di Roma.

La gara ha lo scopo di ricreare la magica atmosfera della Ryder Cup, fare gioco di squadra e mettere a confronto i giovani talenti del panorama golfistico nazionale, coinvolgendoli attivamente nel Progetto Ryder Cup 2023.

I 12 migliori under 14 del Team Lazio hanno sfidato i 12 migliori under 14 del Team Italia sul green romano per la quinta edizione di questo progetto organizzato ad hoc per i giovani atleti.



Dossi che ha fatto un ottimo gioco durante tutta la gara, ha vinto alla settima buca con 3 up e due buche da giocare. Inoltre, il team Italia del giovane Gabbo ha vinto contro la squadra under 14 del Team Lazio per 8.5 a 1.5.

Un ottimo regalo di compleanno per Gabriele che ha compiuto 12 anni proprio domenica.

Questa stagione ha confermato il trend positivo del Campione di Travagliato, gara dopo gara ha mostrato preparazione, determinazione e attitudine a proseguire la sua crescita sportiva in gare che permetteranno sempre più di acquisire maggiore consapevolezza nel suo stile di gioco. E’ avanti tutta per il giovane Gabbo!

Dichiarazioni post vittoria

“Sono contento! È un’emozione giocare sullo stesso campo dei professionisti e partecipare all’Open d’Italia.

Oggi ero concentrato, ho giocato bene facendo tanti bei colpi e sono davvero soddisfatto del mio gioco. Non avrei potuto farcela senza il supporto della mia famiglia e del mio management DSF.Sport, fondamentali in tutta questa stagione.“