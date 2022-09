L’Italbasket domina contro la Gran Bretagna e chiude quarta: adesso gli ottavi, il programma completo

SportFair

L’Italbasket si conferma. Il terzo successo ottenuto al FIBA EuroBasket 2022 non ha consentito alla squadra di Gianmarco Pozzecco di migliorare il quarto posto del girone C ma il +34 di oggi è stato certamente il modo migliore per salutare Milano e il caldissimo pubblico che dal 2 settembre ha riempito le tribune del Forum per sostenere la Nazionale.

Gli Azzurri hanno superato 90-56 la Gran Bretagna e domani volano a Berlino, dove dal 10 al 18 settembre si gioca la fase finale del FIBA EuroBasket 2022. Attimi di profonda e diffusa commozione prima della palla a due, quando le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II, scomparsa oggi all’età di 96 anni.

L’Italia affronterà la Serbia negli Ottavi di finale. Nelle altre sfide odierne del girone C la Grecia ha superato l’Estonia 90-69 mentre la Croazia ha piegato l’Ucraina 90-85.

Il miglior marcatore Azzurro è stato Simone Fontecchio con 18 punti, in doppia cifra anche Gigi Datome (13), Nicolò Melli (11) e Giampaolo Ricci (10). Spissu, Tonut, Polonara, Fontecchio e Melli il quintetto confermato da Pozzecco e l’avvio è confortante (10-0) grazie a Fontecchio e Melli, premiato prima della partita dal presidente della FIP Giovanni Petrucci per le 100 partite in Maglia Azzurra.

Col passare dei minuti la Gran Bretagna trova il giusto ritmo in attacco e torna a contatto (Hesson 10 punti nel primo tempo): la tripla di Baldasso porta gli azzurri a distanza di sicurezza sul finire del secondo quarto (47-37), punteggio sul quale si va all’intervallo lungo. Fontecchio e Tonut ispirano un altro allungo a metà terzo quarto (60-45) e da quel momento gli Azzurri mantengono la doppia cifra di vantaggio, allungando anche a +24 (78-54, 9 consecutivi di Datome) e fino al conclusivo 90-56. A fine partita, il dovuto omaggio degli Azzurri agli 8.000 spettatori del Forum.

Gli Ottavi di finale (Berlino)

10 settembre

Turchia-Francia (ore 12.00)

Slovenia-Belgio (ore 14.45)

Germania-Montenegro (ore 18.00)

Spagna-Lituania (ore 20.45)

11 settembre

Grecia-Repubblica Ceca

Ucraina-Polonia

Finlandia-Croazia

Serbia- Italia