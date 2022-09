L’Italbasket si fa male: brutta sconfitta all’Europeo, l’Ucraina ringrazia e vince in rimonta

SportFair

Brutta sconfitta per l’Italia agli Europei di basket, la situazione rischia di complicarsi per la squadra di Pozzecco. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri dopo quella contro la Grecia, ma quella di oggi è veramente pesante. L’Italia ha giocato bene per oltre 20 minuti, il crollo nel finale ha condizionato il risultato finale.

Inizio importante della squadra di Pozzecco che chiude il primo quarto in vantaggio sul punteggio di 16-21. Il secondo quarto è equilibrato e gli azzurri riescono a mantenere quattro punti di vantaggio.

Già dal terzo quarto l’Italia inizia a commettere qualche errore di troppo, l’Ucraina gioca bene ed è protagonista dell’aggancio alla fine del periodo. Nel decisivo quarto l’Italia crolla, l’Ucraina ringrazia e chiude i conti sul defintivo 84-73. Secondo sconfitta in tre partite per l’Italia e situazione delicata ma ancora apertissima.