Leclerc vola a Monza, la Ferrari in pole al GP d’Italia: classifica stravolta dalle penalità

E’ andato in archivio anche l’ultimo appuntamento prima del GP d’Italia a Monza, attesissimo evento del campionato di Formula 1. La Ferrari è chiamata ad una reazione dopo le ultime gare deludenti, in particolar modo la Rossa ha pagato una serie di errori. Molto bene Max Verstappen, l’olandese è il pilota più in forma al momento e anche il netto favorito per la vittoria finale.

Le qualifiche sono state condizionate dalle penalità: 5 posizioni per il leader del Mondiale Verstappen, 10 per Perez, Sainz e Hamilton dalle retrovie. Grossa chance per Leclerc, ma Verstappen è in grado di rimontantare.

Nella Q1 miglior tempo di Verstappen su Leclerc, Sainz, Perez e Russell. Eliminati Latifi, Vettel, Stroll, Magnussen e Schumacher. Nella Q2 Sainz su Leclerc, Verstappen e Perez. Poi Hamilton e Russell. Gli eliminati sono Ocon, Bottas, De Vries, Zhou e Tsunoda.

Il giro più veloce è stato di Leclerc, poi Max Verstappen. Terzo posto per Sainz, poi Perez, Hamilton, Russell e Norris. La griglia è stata stravolta dalle penalità. Il monegasco partirà in pole position.

La griglia di partenza del Gp d’Italia

1ª fila: 1. Leclerc , 2. Russell

2ª fila: 3. Norris, 4. Verstappen

3ª fila: 5. Ricciardo