Leclerc accende la sfida al Gp d’Olanda: “vogliamo vincere a casa di Max”

SportFair

E’ tutto pronto in Olanda per un nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti sfrecceranno a casa di Verstappen, che dopo la rimonta pazzesca di domenica scorsa in Belgio, è motivato a ripetersi e continuare la sua corsa al titolo iridato.

L’olandese della Red Bull dovrà fare i conti con i suoi rivali, soprattutto i ferraristi, che dopo il difficile weekend belga sono motivati a far bene: “in Olanda sarà diverso dal Belgio, ma dobbiamo avere chiara la situazione per evitare che a Monza ci si possa ritrovare in una situazione simile. Vogliamo vincere a casa di Max e poi da noi. Affrontiamo gara per gara. Siamo in casa di Max, ci sarà molto orange in tribuna, la settimana successiva spero che ci sia molto rosso tra le gradinate. Ma a ogni modo guarderò la pista, non gli spalti”, ha dichiarato oggi Leclerc ai microfoni Sky.

“Se firmo per una vittoria a testa tra Zandvoort e Monza? Firmo per due vittorie nostre, speriamo di finire bene l’anno e di riprendere dei punti a Max. Poi qualsiasi sia il risultato io spingerò fino alla fine. Dobbiamo iniziare da qui a riprendere dei punti. Iniziare con una vittoria sarebbe bello. Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso. È importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara”, ha concluso il monegasco della Ferrari.