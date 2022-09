Leclerc al comando nelle FP3 in Olanda: Verstappen terzo davanti al suo pubblico di casa

SportFair

I piloti della Formula 1 sono tornati in pista questa mattina per la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. In attesa di assistere allo spettacolo delle qualifiche di questo pomeriggio, la Ferrari sorride, con un ottimo Leclerc in testa alla classifica dei tempi.

Il monegasco della Ferrari è davanti a tutti nelle FP3 col tempo di 1.11.632: Leclerc si lascia alle spalle Russell e Verstappen, mentre Sainz è quarto alle spalle dell’olandese della Red Bull.

Continuano a far bene le Mercedes, con Hamilton quinto, seguito da Perez e Alonso. Ottavo invece Vettel, mentre Norris chiude la top ten dietro ad un buon Mick Schumacher.