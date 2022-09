Le V nere vincono all’overtime contro Milano: domani la finalissima di Supercoppa con Sassari

SportFair

In attesa del via del campionato di Serie A di pallacanestro, le squadre finaliste della Serie A e della Coppa Italia dello scorso anno si sono sfidate oggi in campo per le semifinali della competizione italiana. Due match entusiasmanti, che hanno regalato puro spettacolo.

Nel pomeriggio Sassari ha superato Tortona col punteggio di 84-83, mentre questa sera i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano hanno ceduto ai camponi in carica della Supercoppa all’overtime. E’ la Virtus Bologna ad aggiudicarsi il pass per la finalissima di domani: la sfida è terminata col punteggio di 72-64 dopo un tempo supplementare.