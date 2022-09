“Lautaro Martinez ha tradito la compagna con Lukaku”, come nasce la fake news sulla coppia dell’Inter

SportFair

L’Inter è scesa in campo nella partita di Champions League contro il Plzen, la gara del secondo turno si è conclusa sul risultato di 0-2 e ha permesso alla squadra di Inzaghi di rilanciarsi in classifica per la qualificazione agli ottavi. I gol del club italiano sono stati realizzati da Dzeko e Dumfries. In attacco è stata schierata una coppia inedita: Dzeko-Correa. Infatti Lukaku è ancora infortunato e Lautaro Martinez è partito dalla panchina.

Proprio la coppia Lautaro-Lukaku è finita sui social network per una vicenda paradossale fuori dal campo. “Lautaro Martinez si è separato dalla moglie perché avrebbe avuto una relazione intima con Romelu Lukaku”, è l’indiscrezione clamorosa che rimbalza da ore dall’Argentina. Ovviamente si tratta di una fake news ed il motivo è presto spiegato.

Su Instagram non figura più il profilo di Lautaro, poi la compagna dell’argentino Agustina Gandolfo pubblica una Storia ‘sospetta’: “l’amore che dai è eterno”. Secondo la stampa è stato un primo indizio di rottura.

Così un account social, noto per pubblicare fake news, decide di lanciare una notizia sorprendente: la finta relazione tra Lukaku e Lautaro Martinez. La notizia è arrivata in Italia anche attraverso l’account Twitter “Info real de tendencias”, la parodia della versione argentina dell’account “Perché è in tendenza”. L’articolo è stato attribuito al famoso giornale Olé, ovviamente sul sito non si trova traccia.

“Io bevo un mate mentre vedo il potere dell’immaginazione che esercitano alcune persone, vi amo”, è il commento ironico della compagna di Lautaro. L’account dell’argentino è stato poi recuperato e si è conclusa una vicenda surreale.