La stagione di Egan Bernal termina in anticipo: dovrà tornare in Colombia per un intervento

Egan Bernal si ferma! Il ciclista colombiano dell’Ineos, che ha sorpreso tutti per il velocissimo recupero dopo lo spaventoso incidente in allenamento a gennaio, alza bandiera bianca.

Bernal non ha disputato il Memorial Pantani annullato per maltempo e non gareggerà nemmeno al Giro di Croazia e al Lombaria. Bernal, rientrato ad agosto, tornerà in Colombia per un’operazione ad una rotula, in programma da un po’. L’intervento, per pulire l’articolazione, era compreso nel suo programma di recupero e dunque la stagione del colombiano termina con un po’ di anticipo.