La MotoGP si sposta subito a Motegi, domenica il Gp del Giappone: gli orari e dove vederlo in tv

Dopo lo spettacolare Gp di Aragon, i piloti della MotoGP sono pronti per disputare una nuova sfida. Senza fermarsi, si vola dritti in Giappone, dove domenica si disputerà il Gp di Motegi.

Pecco Bagnaia andrà a caccia di un altro podio e della vittoria, ovviamente, nel tentativo di accorciare ulteriormente le distanze da Fabio Quartararo, leader del Mondiale, a +10 da lui. Il francese della Yamaha cercherà invece il riscatto dopo l’amara gara di ieri, finita al primo giro per una caduta.

Non bisogna dimenticarsi però di Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, che cercheranno sicuramente di essere tra i protagonisti. Sveglia puntata presto, dunque, per assistere alla gara giapponese, che sarà trasmessa sui canali Sky, mentre su TV8, in chiaro ma in differita, andranno in onda una sintesi delle qualifiche delle tre classi intorno alle 12 di sabato, e le gare che partiranno dalle 9.15 del mattino, con la Moto3, fino ad arrivare a quella di MotoGP alle 12:15.

Il weekend di gara del Giappone avrà una sessione di prove libere in meno poichè si disputa subito dopo quello spagnolo di Aragon.

Gli orari del Gp del Giappone

giovedì 22

10.00 conferenza stampa piloti

venerdì 23

6.15 FP1 Moto3

7.10 FP1 Moto2

8.05 FP1 MotoGP

sabato 24

2.00 FP2 Moto3

2.55 FP2 Moto2

3.50 FP2 MotoGP

5.35 Qualifiche Moto3

6.30 Qualifiche Moto2

7.25 FP3 MotoGP

8.05 Qualifiche MotoGP

domenica 25

3.00 Warm up Moto3

3.20 Warm up Moto2

3.40 Warm up MotoGP

5.00 Gara Moto3

6.20 Gara Moto2

8.00 Gara MotoGP