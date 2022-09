La Juventus può chiedere di rigiocare la partita contro la Salernitana? Cosa dice il regolamento sul gol di Milik

SportFair

La partita Juventus-Salernitana è destinata a scatenare polemiche ancora a lungo. La gara della sesta giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 2-2, la squadra di Massimiliano Allegri ha confermato evidenti problemi dal punto di vista tattico e solo una reazione d’orgoglio nel finale ha evitato una pesantissima sconfitta casalinga.

Grande prestazione della squadra di Davide Nicola, in doppio vantaggio al termine del primo tempo: uno-due micidiale nei primi 45 minuti per gli ospiti, prima il vantaggio di Candreva poi il raddoppio di Piatek su calcio di rigore.

Nel secondo tempo la Juventus torna in partita con un colpo di testa di Bremer, nel recupero succede di tutto. L’arbitro fischia un calcio di rigore, Bonucci si fa ipnotizzare da Sepe, ma sulla ribattuta non sbaglia.

A tempo praticamente scaduto la Juventus trova il gol del 3-2 con un colpo di testa di Milik. L’arbitro viene richiamato al Var e annulla il gol per una posizione di fuorigioco di Bonucci. Il difensore bianconero non ostacola il portiere avversario, in più è stato commesso un grave errore tecnico. Le immagini al Var non hanno ripreso la posizione di Candreva che sembra tenere in gioco tutti.

Juventus-Salernitana si può rigiocare?

L’episodio di Juventus e Salernitana è simile a quanto successo la scorsa stagione nella gara Spezia-Lazio, condizionata dal gol in fuorigioco di Acerbi. La partita non è stata rigiocata, il protocollo prevede che errori commessi con l’utilizzo della VAR non possono portare alla ripetizione della partita e nemmeno all’errore tecnico. Le possibilità di rigiocare la partita sono, dunque, pari allo zero.