La Grande Boxe torna su Dazn: oggi Canelo vs GGG

Sabato 17 andrà in scena in diretta streaming su DAZN un incontro che ha già dello storico: Saúl ‘Canelo’ Álvarez e Gennadiy ‘GGG’ Golovkin si sfideranno questo fine settimana per la terza volta. La sfida, valida per tutte le cinture mondiali dei pesi supermedi, si terrà nella notte tra sabato e domenica intorno alle ore 5:00 alla T-Mobile Arena di Paradise, in Nevada. La telecronaca è affidata ai volti di DAZN, Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

DAZN, piattaforma leader nell'intrattenimento sportivo globale, oltre a trasmettere l'incontro in collaborazione con Matchroom, Canelo Promotions e GGG Promotions, annuncia il documentario originale The Making Of dedicato ai due campioni.

Tre episodi che raccontano il messicano Canelo e altri tre il kazako Golovkin: per entrambi la narrazione si concentrerà sui momenti più salienti della carriera, dallo storico incontro del primo contro Mayweather nel 2013 all’esordio di GGG al Madison Square Garden lo stesso anno. Una carrellata di ricordi ed emozioni per prepararsi alla resa dei conti sul ring.

Durante gli anni Alvarez e Golovkin si sono già affrontati in 24 avvincenti round, una rivalità tra le più calde nel mondo boxing. I due si incontreranno per la terza volta, cinque anni dopo il loro primo scontro che terminò con un controverso pareggio e quattro anni dopo la vittoria della superstar messicana che sconfisse Golovkin con una decisione a maggioranza. Una resa dei conti, per Golovnik, che si trova adesso alla sua rivincita finale.

L’evento blockbuster è un’altra grande aggiunta al portafoglio premium di DAZN di sport in diretta e programmazione originale, che comprende i maggiori campionati e competizioni del mondo UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e J. League.