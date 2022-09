La Finale di Champions League negli USA? Uefa ed ECA verso il sì

SportFair

E’ iniziata la nuova edizione di Champions League. Le squadre stanno regalando spettacolo già in questa prima fase a gironi e lo scenario si fa sempre più interessante con delle nuove indiscrezioni che riguardano la competizione.

Sembra infatti, che UEFA e ECA siano sempre più intenzionate ad una finalissima negli Stati Uniti. Negli USA, dove il calcio europeo ha un grandissimo seguito, si giocano sempre più finali e tornei importanti, ma manca ancora la finale di Champions, che non si è mai disputata fuori dal Vecchio Continente. Una scelta che moltiplicherebbe la vendita di sponsorizzazioni e diritti televisivi.

La UEFA ha appena venduto i suoi diritti in inglese per gli USA a CBS, Viacom e Paramount per 1.500 milioni, cifra che considera molto buona e che viene rafforzata dall’ampliamento del torneo a partire dal 2024. La solidità del mercato del suo partner, Relevent Group, gli dà la possibilità di ottenere una fetta molto buona. Infatti l’International Champions Cup che organizzava fino a pochi anni fa in estate negli USA era considerata un successone.

Il sogno di portare in terra americana la partita più importante è ancora vivo tra i principali promoter americani e potrebbe presto diventare realtà.