La F1 torna in pista! Domenica il primo match point di Verstappen: gli orari del Gp di Singapore e dove vederlo in tv

L’attesa è terminata! Dopo due settimane di pausa la Formula 1 torna protagonista: i piloti si sfideranno in pista nel weekend, a Singapore, dove non si corre dal 2019, quando la gara si chiuse con una splendida doppietta Ferrari, con Vettel sul gradino più alto del podio, seguito da Leclerc.

Domenica Verstappen si gioca il suo primo match point: l’olandese della Red Bull potrebbe festeggiare già a Singapore per il suo secondo titolo iridato consecutivo, ma devono realizzarsi una serie di combinazioni, non impossibili, ma difficili.

Il weekend di gara di Singapore andrà in onda in eslcusiva sui canali Sky e qualifiche e gara saranno visibili in chiaro su Tv8, in differita, rispettivamente sabato alle 18.30 e domenica alle 18.00.

Gli orari del Gp di Singapore

Venerdì 30 settembre

12:00 FP 1

15:00 FP2

Sabato 1 ottobre

12:00 FP3

15:00 Qualifiche

Domenica 2 ottobre

14:00 Gara