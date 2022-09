Kyrgios on fire agli Us Open: elimina Medvedev e stacca il pass per i quarti

SportFair

Nick Kyrgios si conferma in un momento magico. Il tennista australiano è sempre più un protagonista agli Us Open ed è uno dei grandi candidati per la vittoria finale. La sfida degli ottavi di finale contro Medvedev ha regalato grande spettacolo, in particolar modo il primo set è stato di altissimo livello.

Il russo ha pagato un calo fisico nel finale, ma la prestazione è stata all’altezza. Il primo set si decide al tie-break, Kyrgios è autore di colpi clamorosi nei momenti caldi della partita e vince 11-13. Nel secondo set si registra la reazione di Medvedev che rientra in partita, l’australiano si dimostra molto competitivo e chiude 3-6, 2-6. Ai quarti dovrà vedersela, da grande favorito, contro Khachanov.