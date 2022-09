La Juventus è un disastro, sconfitta anche contro il Monza: in arrivo la decisione su Allegri

SportFair

Continua il momento drammatico della Juventus anche in campionato, l’esonero dell’allenatore Massimiliano Allegri è ormai inevitabile. Altra prestazione disastrosa contro il Monza, la squadra di Berlusconi e Galliani ha conquistato la prima vittoria in campionato. La stagione dei bianconeri è pessima, la qualificazione in Champions League è appesa ad un filo, in campionato la squadra non sembra in grado di reagire.

Allegri (dalla tribuna per la squalifica) si affida a Vlahovic e Di Maria, ma viene tradito proprio dall’argentino: l’ex Psg perde la testa e viene espulso per una gomitata contro Izzo. La squadra di Allegri gioca in fase difensiva e conferma i gravi problemi di gioco: l’idea sembra quella di accontentarsi del pareggio anche per l’inferiorità numerica.

Il Monza non si accontenta del pareggio, al 74′ è Gytkjaer a siglare il gol del definitivo 1-0. Allegri è ormai vicinissimo all’esonero, la squadra non lo segue più e la decisione della dirigenza potrebbe essere favorita dalla pausa per la Nazionale.

Nelle altre partite tutto facile per la Lazio che ha dominato sul campo della Cremonese: Immobile mette subito le cose in chiaro e sigla una doppietta, sempre nel primo tempo Milinkovic chiude i conti. Al 79′ è Pedro a siglare il definitivo 0-4. Torna al successo la Fiorentina di Italiano, in gol Ikone dopo 13 minuti, Biraghi sbaglia un calcio di rigore. Finisce 2-0 con il gol finale di Nico Gonzalez.