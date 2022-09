Juventus-Salernitana condiziona la Serie A: anticipata l’introduzione del fuorigioco semi-automatico

SportFair

Juventus-Salernitana è diventata un caso: quanto accaduto nella sfida di domenica sera sta facendo parlare ancora molto. Il VAR ha annullato un gol a Milik per fuorigioco di Bonucci, senza però tenere conto della posizione di Candreva, vicino alla linea di fondo, che teneva tutti i giocatori bianconeri in gioco.

Le polemiche non si placano e oggi è arrivata un’importante decisione da parte della Serie A dopo la conferma dell’Aia che il Var non ha ricevuto le immagini giuste per valutare al meglio l’azione: sarà anticipata l’introduzione del fuorigioco semi-automatico per eliminare completamente ogni tipo di dubbio. Il via libera potrebbe arrivare già a ottobre.

Il fuorigioco semi-automatico

L’obiettivo è applicare il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, già testato a febbraio durante i Mondiali per club. Il fuorigioco semiautomatico è basato su telecamere dedicate con rilevamento tridimensionale dei calciatori, verrà introdotto ai prossimi Mondiali in Qatar mentre in Serie A già dalle prossime settimane.

Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa aveva dichiarato: “stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi”. Lo strumento dovrebbe velocizzare le decisioni arbitrali, la comunicazione tecnologia-Var e Var-arbitro potrebbe arrivare entro i 20 secondi.